Dobbiamo essere severi | Ruota della Fortuna Gerry Scotti ferma tutto

(Di sabato 1 giugno 2024) "C'è una regola,":lo ha detto a un concorrente nel corsopuntata de Laandata in onda questa sera su Canale 5. La frase da indovinare rispondeva alla categoria "moda d'estate". Uno dei concorrenti, Antonio, dopo aver detto di avere un dubbio sulle vocali, ha annunciato di volerne comprare una, la E. A quel punto, la frase è apparsa piuttosto chiara a tutti. Tanto che il presentatore ha detto: "Adesso c'è praticamente scritto, vai amico mio, non mi deludere, sei un campione". Un piccolo errore di distrazione, però, ha tratto in inganno il giovane. "Do la soluzione", ha annunciato. Poi ecco lo scivolone: "Motivo floreale su camicia...". Peccato che l'ultima lettera di camicia fosse in realtà la "e", proprio la vocale da lui comprata poco prima.