Ddl Sicurezza | Mauri Pd ' emendamento Lega scandaloso e incostituzionale lo contrasteremo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu (Adnkronos) - "L'dellache sottrae al Pubblico Ministero la possibilità di indagare sull'uso illegittimo delle armi è una delle tante norme scandalose che la destra vuole far passare con questo ddl. Una norma palesementechein parlamento”. Lo dice il responsabiledel Pd, ex viceministro dell'Interno, Matteo. “Invece di provare a trasformare l'Avvocatura dello Stato in una corpo di indagine giudiziaria solo per la Polizia il Governo pensi a pagare gli straordinari alle Forze dell'Ordine, fermi da 20 mesi, e a come aumentare il numero degli agenti. Questa è l'ennesima legge che non fa altro che inventare nuovi reati e aumentare le pene, senza mettere un solo in più euro.