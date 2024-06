Continuano le ricerche dei 3 giovani travolti dal Natisone trovata borsa di una dispersa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 1 giugno 2024)ledei tre- due ragazze e un ragazzo (CHI SONO) - dispersi in Friuli-Venezia Giulia dal primo pomeriggi di venerdì, quando sono statidalla piena del fiumenei pressi del ponte Romano, a Premariacco, in provincia di Udine. I soccorritori hanno intercettato questa mattina il segnale di uno dei cellulari dei: il telefono è poi stato trovato all'interno della borsetta di una delle ragazze. Laè stata rinvenuta in una forra stretta e impervia del, a circa un chilometro da dove i tresono stati inghiottiti. Sul luogo della scomparsa sono arrivati anche i familiari dei ragazzi.