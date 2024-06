Fonte : blogtivvu di 1 giu 2024

it che espone il palinsesto estivo di Mediaset Extra, il quale sarà proprio all' insegna delle soap opera, a partire dal prossimo 10 giugno. Come dimenticare le gesta di Eva Bonelli, il personaggio di Vivere interpretato da Beatrice Luzzi? Mentre l' attrice e concorrente dell' ultimo Grande Fratello inizia a muovere i suoi primi passi anche nei panni di opinionista, Mediaset ripropone la celebre soap opera che contribuì al suo successo.

Beatrice Luzzi torna in Tv e sarà ancora Eva Bonelli in Vivere | dove e quando vederla