Amici un noto prof lascerà il programma per andare in Rai? L’indiscrezione 

(Di sabato 1 giugno 2024), unessore della categoria balloiltelevisivo e volerà verso la? Ecco cosa emerge dal, l’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi è stato vinta dalla bravissima e talentuosa Sarah Toscano, mentre per la categoria ballo è stata vinta da Marisol. E’ stata un’edizione ricca di emozioni che ha sorpreso tutti i telespettatori che da anni sono affezionatissimi altelevisivo. La prossima edizione tornerà sicuramente da ottobre su Canale 5 con il pomeridiano dove gli aspiranti ballerini e cantanti affronteranno i casting. Maria De Filippi potrebbe già essere al lavoro per la prossima edizione per scoprire i nuovi talenti tra la categoria canto e la categoria ballo. LEGGI ANCHE: Vip Champion, scatta la festa a Capri: le foto e i video più belli dell’evento Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezione… Novella2000 nelle ultime ore ha riportato alcune indiscrezione rilasciate dal portale Abruzzo Cityrumors, dove emerge che unessore potrebbe non essere presente nella prossima edizione.