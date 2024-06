Esplode dalla voglia di vivere Roberta Morise ed Enrico Bartolini genitori è nato Gianmaria

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 31 maggio 2024)e il compagno, lo chef, sono diventatilo scorso 24 maggio di un maschietto,. A comunicarlo, sui rispettivi profili social, i neo mamma e papà. I primi giorni sono stati tortuosi ma oradi– si legge nella caption di accompagnamento all’immagine del piedino del neo– Lo portiamo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza. Dalle parole della coppia, quindi, sembra che il piccolo,alla clinica Mangiagalli di Milano, possa aver incontrato qualche difficoltà alla nascita, anche se non si sa ancora di quale natura. News Il gender reveal diin diretta tv Durante una puntata di “La volta buona”, la showgirl calabrese ha rivelato di aspettare un maschietto: ecco come si chiamerà.