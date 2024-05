Ue i vantaggi d’essere un Paese membro | promemoria contro i nazionalismi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le critiche all’Unione europea non mancano, anzi nel mondo politico sono all’ordine del giorno. In un’Europa molto ammaliata dai movimenti nazionalisti e, in generale, dall’estrema destra, coadiuvata da quella moderata a caccia di una ragione(come in Italia), essere anti europeisti è per molti un vanto. Se in passato ciò veniva gridato a gran voce, oggi si tenta di mediare, dialogando a Bruxelles e criticando tra le mura di casa. Il tutto sulla chiara onda lunga di un nazionalismo che non ha mai perso il suo fascino. Se l’Europa offre qualcosa è perché sta togliendo dell’altro. Se si indirizza verso un tipo di futuro, ignora le necessità “locali”, e così via. È per alcuni il necessario nemico da fronteggiare. Semplicemente nella narrazione politica l’Ue è il conflitto necessario per portare avanti la storia, che altrimenti sarebbe noiosa e poco allettante alle urne.