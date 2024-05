Il gusto fa anche il bis I Boschetti in tavola col food blogger Emi e la nonna Maria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Benedetta fu l’indecisione. Quel non saper mai scegliere il primo preferito da gustare per pranzo, con l’inconfessata voglia di ordinarne almeno due, tra i tanti piatti che la tradizione della cucina italiana mette in. Chi si rivede in questo dubbio amletico in salsa culinaria potrà trovare la soluzione al suo problema domani a Monza, grazie a un’idea del notoEmanuele Ferrari, che proprio dalla città di Teodolinda ha deciso di partire per presentare il suo nuovo progetto gastronomico itinerante battezzato “Bis!“. Bis come la possibilità di provare due pietanze, bis come il classico raddoppio della porzione, bis come la bische fa da riferimento e compagna d’avventura in cucina per il 27ennepiemontese trapiantato in Emilia.