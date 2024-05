Acer festeggia 50 anni di storia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 30 maggio 2024)50di. Tra i punti di forza, una strategia vincente che evolve nel tempo e un Customer Service senza paragoniha sviluppato una strategia a lungo termine basata su un modello di business completamente indiretto, un portfolio prodotti completo, un servizio di assistenza pluripremiato e strumenti di vendita innovativi ed efficienti. Alla vigilia del 50°versario,continua ad ampliare la sua offerta per fornire agli utenti soluzioni all’avanguardia in grado di soddisfare esigenze in continuo cambiamento. Dettagli sui 50didiL’aziendaha sempre mirato a rendere la tecnologia accessibile a tutti, affrontando le sfide dei cambiamenti sociali e ambientali con l’innovazione. Oggi, l’azienda continua a rispondere alle necessità del mondo business con prodotti tecnologici innovativi, progettati per promuovere una crescita sostenibile e garantire affidabilità a lungo termine.