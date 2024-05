Nardò il fiume di ghiaccio in mezzo al paese | shock in Salento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Mercoledì 29 maggio, poco prima delle 14, la zona ionico-salentina della provincia di Lecce è stata colpita da una grandinata senza precedenti. In soli 15 minuti,, Galatone, e altre località come Neviano, Aradeo, Leverano e Copertino sono state travolte da chicchi di grandine di oltre un centimetro di diametro, accompagnati da forti raffiche di vento. Questo nubifragio primaverile ha causato danni significativi, paralizzando. Le conseguenze della grandinata sono state devastanti per l’agricoltura locale. Le colture orticole stagionali, i vigneti e gli oliveti, con i frutti in formazione, hanno subito gravi danni. Le serre sono state duramente colpite, compromettendo le produzioni future. Gli agricoltori della zona stanno ora facendo una stima delle perdite, che si preannunciano ingenti.