L’accoglienza quotidiana | Creando delle relazioni li togliamo dalla strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Prima ancora della lingua, prima del coinvolgimento nelle attività, pensiamo a creare". A parlare è Francesca Galeotta, educatrice, responsabile del progetto per i minori stranieri non accompagnati messo in campo dall’oratorio di San Giovanni Battista alla Bicocca in viale Fulvio Testi. C’è lei, insieme alla collega Silvia Caserio, ad accogliere i 26 ragazzi, ogni mattina, in arrivo da comunità e dormitori che si trovano in diversi quartieri della città. I ragazzi arrivano da voi spontaneamente? "Generalmente vengono mandati qui dalle comunità o dai servizi sociali, perché possano essere coinvolti nelle attività che offriamo. Ma con il tempo si è sparsa la voce e capita che qualcuno venga a bussare direttamente alla porta. Adesso siamo al completo e ci auguriamo che questo esperimento possa prendere vita anche in altri oratori, perché c’è un bisogno infinito.