Eventi Bologna di mercoledì 29 maggio 2024

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29– Ampio comparto di appuntamenti oggi in programma sotto le Due Torri. Ecco la nostra breve guida agli appuntamenti in città. Alle 9.30, l’Oratorio di San Filippo Neri ospita Marcello Fois, che terrà una Lectio magistralis aperta a tutti su ’Accabadora’, romanzo di Michela Murgia. Alle 19, Daniele Bossari presenta, al Convento di Santa Margherita, il suo libro Cristallo, viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere. Alle 20.30, il Teatro San Leonardo ospita Julien Desprez in Ohm Orchestra, accompagnato da una Angelica orchestrA. Alle 21, Teatri di Vita dà spazio al documentario 20 Days in Mariupol di Mstyslav Chernov, con l’introduzione di don Mykhaylo Boyko, sacerdote ucraino. Sempre alle 21, al Dehon è in programma Roberto Mercadini in La bellezza delle parole.