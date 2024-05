Domenico Iannacone | “Torno nei luoghi abbandonati dalla Tv in quella palude di diritti c’è verità”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo due anni di assenza, torna in Tv Che Ci Faccio Qui, il programma diche torna suidelle storie raccontate: "Volevo tornare per capire cos'è successo". Dopo mesi difficili in Rai, lui resta convinto: "La casa del mio racconto è il servizio pubblico, ho aspettato per non tradire questa mia convinzione". .