Riassunto | WETEX 2024 riceve le candidature di partecipanti ed espositori da tutto il mondo

(Di martedì 28 maggio 2024) DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ha iniziato are ledie aziende che parteciperanno alla 26ª edizione della fiera Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (). DEWA organizzerà questa edizione didal 1º al 3 ottobrepresso il Dubai World Trade Centre.è un evento chiave per i settori di sostenibilità, energia, acqua, smart city, sviluppo immobiliare sostenibile, mobilità verde e altri ancora. Le principali aziende locali e internazionali appartenenti al settore pubblico e privato sono impazienti di partecipare ogni anno a questa fiera, che offre la piattaforma ideale per aziende, investitori e visitatori per ottenere maggiori informazioni sulle più recenti innovazioni, soluzioni e tecnologie di questi settori, consente di scambiare conoscenze ed esperienze, concludere accordi e sviluppare partnership, oltre a identificare le esigenze del mercato, sfruttare le opportunità di investimento nei mercati locali e regionali e raggiungere migliaia di, autorità e responsabili delle decisioni.