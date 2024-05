Mazza | Saviano non sarà presente alla buchmesse di Francoforte Scurati invitato ma ha preferito non esserci

(Di martedì 28 maggio 2024) Robertonon2024 dinell’ambito del programma italiano. Mauro, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connessepartecipazione dell’Italia quale Paese d’onoreFiera del Libro di, rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa di presentazione presso la Literaturhaus Frankfurt asul Meno, ha detto chenon ci«perché, da un lato, abbiamo voluto dare voce a chi finora non l’ha avuta. Dall’altro, tra i criteri che ci hanno ispirato, c’è stato anche quello di scegliere autori le cui opere fossero completamente originali, quindi si è fatto questo tipo di scelta».: “L’Italiaall’insegna della pluralità” Dopo 36 anni l’Italia torna Paese Ospite d’Onore della Frankfurter: il più grande evento di riferimento per il mondo dell’editoria, in grado di attirare 300.

