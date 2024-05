Fondi Pnrr Ecco la cabina di monitoraggio

(Di martedì 28 maggio 2024) Anche la prefettura di Lodi ha partecipato con la suadi coordinamento alla riunione (tenuta a Roma e coordinata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla presenza dei ministri Matteo Piantedosi e Raffaele Fitto) di insediamento contestuale delle oltre cento Cabine di coordinamentoistituite, in tutte le Prefetture, con il decreto-legge 19 del 2024. Le Cabine di Coordinamento devono "rendere maggiormente efficace ilsu base territoriale degli interventi del, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi". Ladi coordinamento “lodigiana” è presieduta dal prefetto Enrico Roccatagliata (nella foto) e ne fanno parte, il presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio, Enrico Capitanio, dirigente dell’Unità Organizzativa Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali della Lombardia, il sindaco di Lodi, Andrea Furegato.

