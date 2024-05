Concorso letterario oltre cento partecipanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) In 165 in gara per aggiudicarsi la vittoria della trentesima edizione del‘Andrea Bergamini’ indetto dalla Casa Società operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno. E’ questo il numero degli elaborati, che ha superato ogni record, che sono arrivati alla segretaria, inviati da studenti e adulti. Sono la prova che ancora esiste un mondo che ha voglia di scrivere. Sabato scorso, alla Sala 2000, si sono tenute le premiazioni di fronte ad una sala gremita e a scrosci di applausi. "Nel pianeta dei miei desideri vorrei ...." E’ stato questo il tema. E ci sonno i vincitori, tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado delle scuole del paese e dei comuni limitrofi e a tutti coloro che hanno partecipato a titolo personale.