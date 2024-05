Via Bianzana, al via il progetto della ciclostazione - Via bianzana, al via il progetto della ciclostazione - Aperta la velostazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, manca sempre meno anche all’apertura della vecchia stazione di via bianzana, da tempo dismessa e che si trova lungo la linea Teb verso la Val ... ecodibergamo

Logistica a Bergamo, il riordino dell'ultimo miglio: il Comune offre aree pubbliche per l'installazione di lockers - Logistica a Bergamo, il riordino dell'ultimo miglio: il Comune offre aree pubbliche per l'installazione di lockers - Aperta una manifestazione di interesse che si rivolge a soggetti che abbiano già competenza ed esperienza nel settore ... bergamo.corriere