I droni ucraini a lunghissimo raggio Sokol-300 potrebbero cambiare le sorti della guerra

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – Se eravamo rimasti impressionati dell’attacco deial Cremlino, e poi a S.Pietroburgo e in altre cittàRussia europea, se siamo sorpresi e increduli per l’attacco nel 17 aprile in Taratarstan (1.200 km dall’Ucraina) o di quello di oggi a ben 1.800 chilometri di distanza dai territori controllati dalle truppe di Kiev, non abbiamo ancora visto nulla. Gli attacchi in Tatarstan Gli attacchi in Tatarstan, già degni di nota, sono stati effettuati daderivati da piccoli aerei commerciali. Uno è l’UkrjetAJ22, un velivolo con apertura alare di 4 metri e 20 che ha un carico utile di soli 20 chili e che senza serbatoi supplementari raggiunge i 500 km diutile e con serbatoi aggiuntivi e (pare) un diverso del motore avrebbe toccato i mille.

(Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea di Mosca hanno intercettato e distrutto 102 droni ucraini in quattro regioni russe nella notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. “I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 51 Uav sul territorio della penisola di ... periodicodaily

(Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea di Mosca hanno intercettato e distrutto 102 droni ucraini in quattro regioni russe nella notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. “I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 51 Uav sul territorio della penisola di ... webmagazine24

L'attacco in Crimea, nel territorio di Krasnodar, nella regione di Belgorod e a Kursk: "Distrutti 102 Uav, morti una donna e il figlio" I sistemi di difesa aerea di Mosca hanno intercettato e distrutto 102 droni ucraini in quattro regioni russe nella notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa ... sbircialanotizia

Vodka e Popcorn. Putin davanti allo show della Nato in ordine sparso e in preda ai veti - Vodka e Popcorn. Putin davanti allo show della Nato in ordine sparso e in preda ai veti - Di fatto l'Ucraina, in questi due anni e mezzo di conflitto, ha attaccato la Russia solo con droni prodotti in Ucraina stessa (quindi con armi proprie), peraltro in modo molto selettivo (con poche ... huffingtonpost

Guerra ucraina: droni di Kiev nello spazio aereo russo - Guerra ucraina: droni di Kiev nello spazio aereo russo - La pace fra Russia ed Ucraina e il possibile impiego di armamenti americani in territorio russo. Questi i temi caldi che stanno animando il dibattito pubblico internazionale relativo alla guerra. Inta ... avionews

I russi attaccano la rete Starlink in Ucraina: “Utilizzano una nuova tecnologia, è più avanzata - I russi attaccano la rete Starlink in Ucraina: “Utilizzano una nuova tecnologia, è più avanzata - I satelliti sono diventati un’arma strategica per le operazioni militari. Secondo gli esperti, i russi potrebbero aver perfezionato i jammer, in grado di disattivare i sistemi ucraini con attacchi ... fanpage