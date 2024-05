Elemento proveniente dai confini più lontani della tavola periodica - trasformato in un composto sfuggente

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una scoperta chimica cruciale Unraro e misteriososvela segreti chimici dopo ottant’anni dalla scoperta. Ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory creano unchimico utilizzando il promezio radioattivo, permettendo lo studio delle sue interazioni. I risultati, pubblicati su Natura, potrebbero rivoluzionare i metodi di separazione in scorie nucleari. Il promezio: ununico Il promezio è uninsolito appartenente ai lantanidi, con meno di 1 chilogrammo presente in natura. È stato scoperto nel 1945 e utilizzato nelle radiazioni per pacemaker e spazio navicelle. Questoè cruciale per la chimica e la tecnologia moderna. Lantanidi: L'articolo proviene da News Nosh. .