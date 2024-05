Valanga al passo dei Laghi Gemelli: due feriti portati in ospedale - valanga al passo dei Laghi Gemelli: due feriti portati in ospedale - Una valanga si è staccata pochi minuti prima delle 16 in Valle Brembana. Due persone ferite. Una valanga si è staccata nella zona del passo dei laghi Gemelli in territorio di Branzi in alta Valle ... ecodibergamo

Toghe | Il sorteggio “secco” per il Csm è uno schiaffo che lede l’onore dei giudici - Toghe | Il sorteggio “secco” per il Csm è uno schiaffo che lede l’onore dei giudici - La magistratura sarebbe l’unica categoria professionale deprivata del diritto di voto e di scelta della propria rappresentanza. Questa è Toghe, la newsletter ... repubblica

Valanga a Branzi, ci sono feriti gravi: soccorsi in azione al Passo di Mezzeno - valanga a Branzi, ci sono feriti gravi: soccorsi in azione al Passo di Mezzeno - Almeno due persone sono rimaste coinvolte in una valanga scesa nella zona del Passo di Mezzeno ... stanno portando in ospedale i feriti. In entrambi i casi viene dato il codice rosso, segno che le ... bergamo.corriere