Leclerc - pole fatta in casa Charles vola a Monaco E Verstappen è lontano

(Di domenica 26 maggio 2024) I miei quattro lettori ferraristi saranno d’accordo con me: peccato ci sia ancora la gara, a Montecarlo! E non si potrebbe chiudere baracca e burattini celebrando da subito l’impresa di Carletto?!? Vabbè, ci sarà da soffrire. Non poco. Main qualifica ha intonato il suo personalissimo inno alla gioia. Ventiquattresimaper lui, nella storia del Cavallino meglio ha fatto solo un certo Michael Schumacher. Per la Scuderia è la duecentocinquantesima partenza dal palo. Record assoluto, s’intende. Per la gioia di Piero Ferrari, presente ai box, che ha festeggiato in modo splendido il suo settantanovesimo compleanno. Sublime. Carletto ieri sembrava un eroe di cappa e spada, un Moschettiere di Dumas. Concentrato come Athos. Aggressivo come Porthos. Lucido come Aramis. Spavaldo come D’Artagnan. E incendiato nell’anima da un inestinguibile fuoco interiore. Con intelligenza e audacia,ha spezzato un equilibrio pazzesco, ad un certo punto c’erano quattro vetture in un decimo.