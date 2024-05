Cristo Medico Spiegazione delle guarigioni Parte prima

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 26 maggio 2024) Gesù guariva, come appare dal Vangelo, per una potenza insita in Lui. Una potenza diretta, divina che Egli stesso dimostra essere distinta dalle forze umane. Particolarmente significativa è la guarigione dell’emorroissa secondo quanto narra Marco (V, 25-34). La donna si mescola tra la folla e riesce a toccare il lembo della veste di Gesù, senza farsi accorgere da nessuno e, appena lo tocca, è guarita. Ma Gesù, accortosi subito dentro di sé della virtù che era emanata da Lui si rivolse alla folla e disse: Chi ha toccato le mie vesti? E i suoi discepoli gli dissero: Vedi come ti preme la folla e domandi: Chi mi ha toccato? E guardava intorno per vedere chi effettivamente lo avesse toccato. In questo racconto l’Evangelista Luca (VIII,46) è più esplicito.