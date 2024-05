Colle della Trinità Oggi festa di popolo La chiesetta campestre riapre ai fedeli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) L’associazionericorda chesi terrà la commemorazioneSantissimanella piccola e anticache si trova nel Parco. "Questa minuscola chiesa – spiega l’associazione – sorge dove al tempo degli Etruschi (secondo il Ciatti e il Crispolti) si trovava un tempietto dedicato a Tagete, meta delle genti che vi si recavano per trarne auspici. I fabbricati annessi allafanno pensare alla presenza di un antico monastero si cui si hanno notizie fin dal 1120, trasformato ora parte in abitazione privata e parte in ristorante. Secondo tradizione, la ricorrenza è legata ad un pastore che un giorno vide tra boschi l’immagine che raffigurava la Santissima. I festeggiamenti religiosi e laici sono sempre stati punto di incontro per tutta la popolazione di Olmo, Ellera, Chiugiana e Corciano. Ai tempi di Don Dario, quel prete di campagna che tanto ha fatto per i suoi parrocchiani e non solo – ricordano ancora gli abitanti - arrivavano allale bancarelle con lo zucchero filato, i croccanti, i palloncini e la processione, che segue la Messa delle 10".