Coalizione - lo strappo In diversi comuni è rottura con il Pd | Visioni differenti

(Di domenica 26 maggio 2024) Nella costellazione delle Comunali in arrivo,civica non è intenzionata a seguire sempre e comunque la stella polare del Partito Democratico. "Una visione Bologna-centrica" che non combacerebbe con "i reali bisogni di determinati territori dell’area metropolitana", spiegano in coro i presidenti Paolo Brugnara e Marina D’Altri. Marina D’Altri. In alcuni casi, come con la candidatura a sindaca di Marilena Pillati a San Lazzaro, ledella lista di Emily Clancy – peraltro vice di Matteo Lepore sotto le Due Torri – corrisponde alla proposta dei dem; in altre situazioni, decisamente no. Il casus belli è soprattutto quello di Casalecchio, dovesostiene la lista ‘Centrosinistra per Casalecchio’ – in particolare attraverso l’attuale vicesindaco Massimo Masetti – e il nome del civico Dario Braga, ex prorettore dell’Alma Mater, come primo cittadino. Candidatura promossa da Azione e da Carlo Calenda.