Verstappen | La Red Bull è stata tremenda Invito chiunque nel paddock a fare meglio di me con questa macchina

(Di sabato 25 maggio 2024) A Monaco Maxè tornato umano. Ha commesso un errore, si è qualificato soltanto sesto. Il feeling con la RB20 questo weekend non c’è. Il pilota della Rednon ha preso bene le qualifiche e ai microfono di Sky si è giustificato così: «Primo errore dell’anno? No, non direi che sia così e anzi vorrei invitarealtro nela guidarecercando di andare più veloce di me. Sto spingendo al limite, ma la Redda guidare questo fine settimana. Certo, ho commesso un errore in curva 1, ma potevo anche essere molto più indietro del sesto posto…».: «Io sotto pressione? No, cerchiamo diil nostro» «Sono stato al limite per tutto il fine settimana – ha aggiunto l’olandese – cercando diil miglior tempo possibile, ma semplicemente non era possibiledi più perché questo weekend siamo dietro. A Imola eravamo riusciti a ribaltare la situazione in modo incredibile, ma qui lanon funziona e non potevodi più.

Max Verstappen non è uscito affatto soddisfatto al termine del primo giorno di prove libere del GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino del Principato è stata la Ferrari del monegasco Charles Leclerc a fare la lepre, mentre il campione del mondo in carica ha faticato non poco a trovare la quadra e di fatto ci sono problemi di assetto e non solo in casa Red Bull.

"Vorrei invitare chiunque si trovi in questo paddock a guidare quella macchina: li sfido a essere più veloci di me. La vettura era tremenda da guidare, anche se sto spingendo al limite. E' vero che ho commesso quell'errore in curva 1, però potevo anche essere persino più indietro".

F1. Max Verstappen, ecco perché ha faticato in qualifica a Monaco: "la monoposto sembrava un go-kart" - Dopo Imola, ancora un venerdì di prove libere molto complicato per la Red bull. La RB20 si è dimostrata difficile da guidare fin dalle FP1, quando Max…

Leclerc in pole al Gp Monaco, ecco dove ha costruito il giro capolavoro. L'errore di Verstappen che ha favorito Sainz - Ce l'aveva in tasca, Charles Leclerc, la pole a Monte Carlo. Una prova di forza notevole per il pilota del Principato di Monaco, per la terza volta in carriera primo nella qualifica sul ...

F1 | Red Bull: Verstappen non riesce a domare la RB20 sui cordoli - Al termine delle qualifiche di Monaco un ingegnere di una squadra avversaria della Red bull l'ha buttata lì: "Bisognerebbe alzare i cordoli su tutte le piste!". La battuta non è stata fuori luogo vist ...