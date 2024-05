G7: accordo per aiutare l’Ucraina con i fondi russi nel 2025 - G7: accordo per aiutare l’Ucraina con i fondi russi nel 2025 - L’annuncio è del ministro tedesco Lindner: «Abbiamo concordato sull’obiettivo di mantenere il finanziamento all’Ucraina nel 2025». Al lavoro sui modi ... ilsole24ore

Beni russi per aiutare Kiev, oggi i Ministri delle Finanze del G7 puntano a un accordo di principio - Beni russi per aiutare Kiev, oggi i Ministri delle Finanze del G7 puntano a un accordo di principio - Stoltenberg: "Via il divieto a Kiev di usare le armi contro obiettivi in Russia". Bombe russe su Kharkiv, colpiti un liceo e un condominio ... rainews

Accordo per aiutare le donne - accordo per aiutare le donne - In municipio a Pescara rinnovato il protocollo della rete Antiviolenza. Un impegno per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne Roberta Mancinelli, Marco Di Giannatonio ... rainews