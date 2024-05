Cosimo Musca alla presidenza di Anie Componenti Elettronici per il biennio 2024-2026

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) L’Assemblea dei Soci che si è tenuta a Milano, presso la sede di Federazione, il 21 maggio scorso ha eletto, Deputy Head of Italy Public Affairs e Programs Management Director di STMicroelectronics. Al suo fianco Alessandro Matera, Direttore Generale di Infineon Technologies Italia, con incaricoVicee Fabio Udine, Presidente di Logika Control, in qualità di Consigliere Rappresentante PMI., Associazione di Federazione, è espressione dell’industria elettronica italiana in tutta la sua catena del valore, dproduzionelogistica ai servizi di sviluppo. Si tratta di un settore che in Italia ha registrato nel 2023 un volume d’affari di oltre 7 miliardi di euro, di cui circa 1,4 miliardi di euro generati dal comparto dei semiconduttori. Classe ’66, da 30 anni nel settore dei semiconduttori,è Dirigente di STMicroelectronics in Italia ed Executive-MBA, dal 2019 è Deputy Head of Italy Public Affairs.