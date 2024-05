Ascolti TV | dati Auditel di ieri - venerdì 24 maggio 2024

(Di sabato 25 maggio 2024)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent L’Acchiappatalenti ha totalizzato 2223 spettatori (14,81% di share); su Canale5 la soap opera Terra Amara ha avuto 2844 spettatori (share 16,92%). Il film Bloodshot su Italia1 ha ottenuto 1101 spettatori (6,59%); su Rai2 il calcio, con la Coppa Italia femminile: Roma-Fiorentina ha portato a casa 523 spettatori (3,51%); il programma Presadiretta Speciale su Rai3 ha conquistato 571 spettatori (2,99%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1178 spettatori (8,58%) e su La7 il programma satirico Propaganda Live ne ha portati a casa in media 880 (6,71%).tv Access prime time Su Rai1 lo speciale Affari tuoi ha intrattenuto 4867 spettatori (25,20% di share), mentre quella di Striscia la notizia su Canale5 ha portato a casa 3138 spettatori (16,29%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha totalizzato 1491 spettatori (7,68%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1493 (7,83%).

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ascoltitv©

Temptation Island 2024 fa il colpaccio: prima coppia nota della prossima edizione, arrivano in segreto da Uomini e Donne - Temptation Island 2024 fa il colpaccio: prima coppia nota della prossima edizione, arrivano in segreto da Uomini e Donne - La coppia tanto amata di Uomini e Donne sta attuando uno stratagemma per nascondersi dai radar social, pronti a spopolare di nuovo nel reality di Bisciglia ... libero

Massimo Bernardini: "Lascio "Tv Talk" e una tv stanca e ossessionata dalla cronaca nera e dai talk politici" - Massimo Bernardini: "Lascio "Tv Talk" e una tv stanca e ossessionata dalla cronaca nera e dai talk politici" - Sabato 25 maggio l'ultima puntata alla guida di “Tv Talk” su Rai3. Lo storico conduttore ad Huffpost spiega il perché di questa scelta ... huffingtonpost

Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa - Torna puntuale la playlist dei più programmati a Radio Incontro Pisa, grazie alle scelte di Luca Demar. lanazione