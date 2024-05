Un futuro di successo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nel mondo della mixology, il valore dei drink analcolici è stato per molto tempo sottovalutato, anche dal punto di vista economico. Questa percezione era dovuta alla convinzione che bere analcolico fosse uno spreco di soldi e una scelta denigratoria. Il consumo di bevande analcoliche era confinato alle mura do- mestiche, ma oggi, con l’evoluzione del mercato, i “distillati zero” stanno acquisendo un prestigio paragonabile ai normali spiriti alcolici, con costi che riflettono questa nuova realtà. La miscelazione di bevande analcoliche dietro il bancone eleva ulteriormente il loro valore. In questo contesto, tre parole chiave emergono come fondamentali per costruire ildel settore: educare, normalizzare, e ottimizzare. Educare, la conoscenza è potereIl primo passo per valorizzare i drink analcolici è educare. La comprensione della qualità e della complessità dei distillati analcolici è essenziale per cambiarne la percezione ed è quindi fondamentale abbandonare l’idea dell’analcolico anni Novanta.