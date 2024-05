Sognando i Giochi 2026 Emozioni al Palaghiaccio | pattina la Corea del Sud

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dalladel Sud a Varese per un camp di allenamenti di una decina di giorni. La nazionale diggio artistico del paese dell’Estremo Oriente ha scelto la città giardino: le attività sono iniziate lo scorso 16 maggio ale si concluderanno domenica. Ieri si è svolto un momento istituzionale alla presenza degli atleti, guidati dalla team manager Choi Jungyoon, con il vicesindaco Ivana Perusin e l’assessore allo sport Stefano Malerba a fare gli onori di casa, insieme al presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello e a Matteo Cesarini, project manager della Varese Sport Commission for Winter Games. Un progetto che vede l’ente camerale impegnato da più di un anno insieme a Comune e Provincia con l’obiettivo di fare di Varese una città satellite nell’avvicinamento alle Olimpiadi Milano-Cortina. Vista la vicinanza al capoluogo lombardo e all’aeroporto di Malpensa e grazie al fatto di poter contare su un impianto rinnovato e all’avanguardia come l’Acinque Ice Arena di via Albani quella di Varese si propone come un’opzione vantaggiosa per le nazionali che saranno presenti all’evento a cinque cerchi.