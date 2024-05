Misteriosa morte di Franco Anelli - Rettore dell’Università Cattolica Salto nel vuot - probabile suicidio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Unaimprovvisa, forse un. Si è spento all’età di 61 anni ildi Milano,. Si ipotizza il, visto che il corpo è stato trovato all’esterno della sua abitazione milanese. ”Con profonda costernazione – si sottolinea in una nota dell’ateneo – la comunitàe della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”, ha scritto in una nota latrovato esanime, ipotesiIl corpo diè stato ritrovato dal 118 all’interno del condominio di 6 piani nel quale abitava poco dopo le 22 di ieri sera. Si sarebbe lanciato nelo. Il 118 lo ha trovato sanguinante, ma immobile constatandone la

Sant’Angelo (Lodi) – Chi conosceva Giovanna Pedretti (nella vita, non su un social) e magari l’aveva vista tra i tavoli della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano che era il suo mondo, la descrive come una persona altruista, solare, generosa. ilgiorno

È tutt’altro che risolto il caso della morte dei due coniugi palermitani, il commercialista Pietro Delia e l’agente della polizia municipale Laura Lupo, trovati senza vita con ferite da arma da fuoco nella loro casa, in via Notarbartolo, lo scorso sabato mattina. thesocialpost

È morto Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica di Milano - È morto Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica di Milano - Lo ha comunicato lo stesso ateneo, parlando di "circostanze ancora in corso di accertamento". Il cordoglio della politica, da Salvini a Prodi ... ilfoglio

Pinerolo: giovane muore con una coltellata al petto. La corsa in ospedale non gli salva la vita - Pinerolo: giovane muore con una coltellata al petto. La corsa in ospedale non gli salva la vita - La Procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte, mentre la donna 30enne è indagata per istigazione al suicidio, un passaggio necessario per compiere altre verifiche. targatocn

Milano, morte rettore Cattolica: arcivescovo Delpini arriva in Università senza rilasciare dichiarazioni - Milano, morte rettore Cattolica: arcivescovo Delpini arriva in Università senza rilasciare dichiarazioni - (LaPresse) È morto in circostanze ancora da chiarire Franco Anelli, il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica di Milano. Aveva 60 anni. stream24.ilsole24ore