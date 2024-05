Fedez - parla la mamma del rapper | le sue parole

(Di venerdì 24 maggio 2024) La madre e manager diha detto la propria e sui social inveisce contro chi gioisce per le recenti vicissitudini del figlio Sono giorni bui per Federico Maria Lucia, in arte, è per la famiglia che da sempre lo sostiene e supporta. Sembra che dopo la separazione da Chiara Ferragni e a seguito di una delle ultime dichiarazioni pubbliche delcirca il caso Balocco – in cuichiedeva ai follower di “non essere accostato agli affari della moglie” – la vita del cantante abbia preso una piega non proprio rosea. Tra uscite notturne, risse, paparazzate e processi, per il “povero”non c’è pace! In tanti sui social inveiscono contro il, preso di mira per le sue scelte personali e per qualche passo falso di troppo. A dispetto dell’ex moglie, mai eccessiva e sopra le righe dopo il Pandoro gate e la separazione,ha saputo farre di sè. Ma non in positivo! Nelle ultime ore è proprio la madre del– Tatiana- a dire la propria sui social:“Deve essere brutto gioire delle disgrazie altrui.

