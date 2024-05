(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) –in calo in. Nell'ultima, dal 16 al 22 maggio, i nuovi positivi sono 862 contro i 923 della9-15 maggio. I nuovi decessi sono 8, contro i 17 dei 7 giorni precedenti. Lo riporta l'aggiornamentole pubblicato sul sito del ministero della Salute, il primo non .

Negli ultimi sette giorni (15-22 maggio 2024) si sono registrati in Toscana 63 nuovi casi di Covid-19: 31 confermati con tampone molecolare e gli altri 32 con test rapido. Nello stesso periodo non è stato registrato nessun decesso L'articolo Covid in Toscana: 63 nuovi casi nell’ultima settimana. firenzepost

Il piano De Luca sui Campi Flegrei: fare quel che fece col Covid: bollettini, dirette web e attacchi al governo - Il piano De Luca sui Campi Flegrei: fare quel che fece col covid: bollettini, dirette web e attacchi al governo - Il piano De Luca : bollettini Campi Flegrei ogni settimana, battaglia per chiedere più fondi al governo, compresi i famosi fondi Coesione e Sviluppo ... fanpage

Covid Italia oggi, 862 contagi e 8 morti in una settimana: ultimo bollettino - covid Italia oggi, 862 contagi e 8 morti in una settimana: ultimo bollettino - Dati in calo in tutte le regioni rispetto ai 7 giorni precedenti tranne che nel Lazio. Tamponi in calo, tasso di positività stabile all'1% ... adnkronos

Covid, in due anni 13 milioni di vittime: «Ecco quanti anni di vita ci ha tolto». L'Oms: infarti e tumori prime cause di morte - covid, in due anni 13 milioni di vittime: «Ecco quanti anni di vita ci ha tolto». L'Oms: infarti e tumori prime cause di morte - Sono bastati due anni di pandemia covid per cancellare un decennio di progressi nell'aspettativa di vita della popolazione del pianeta. È il dato che emerge dal Rapporto World ... leggo