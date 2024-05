Atp Ginevra - Djokovic ko in semifinale con Machac

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 Tomas Machac! Suo il primo set contro Novak Djokovic per 6-4. Dopo la prima semifinale in campo Cobolli-Ruud!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Ginevra tra Flavio Cobolli e Casper Ruud. oasport

Novak Djokovic continua a non convincere: il 2024 finora è stato decisamente negativo per il serbo e non riesce a svoltare neppure a Ginevra. Il numero 1 del mondo, che dovrà raggiungere almeno la semifinale a Parigi per mantenere la leadership (e vedere cosa farà Sinner), è stato sconfitto in semifinale nell’ATP 250 svizzero da Tomas Machac con il punteggio di 6-4, 0-6, 6-1. oasport

