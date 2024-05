Quanta confusione in panchina | il mercato allenatori al centro del calcio europeo Nomi e trattative | lo scenario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Inghilterra fa l’Italia, l’Olanda fa l’Inghilterra, la Germania vigila, la Francia non si smentisce e fa la rivoluzione: ildeglioffre, alla fine di maggio, questonei campionati europei più importanti. In Spagna la situazione pare più tranquilla, il Portogallo è in stand by. INGHILTERRA – Il Chelsea ha liquidato Mauricio Pochettino ed è nuovamente all’anno zero. Cercasi coach bravo con i giovani, votato al bel gioco, ma anche al risultato e disposto a fare i conti con una proprietà, rappresentata dall’imprenditore statunitense Todd Boehly, volubile e quindi imprevedibile. Secondo i bookmakers, favorito per la successione dell’argentino è l’italiano Roberto De Zerbi, ma in ascesa c’è Kieran McKenna, 38 anni, londinese che da calciatore ha indossato la maglia dell’Irlanda del Nord, reduce dall’impresa dell’Ipswich, riportato in Premier dopo 22 anni. L’outsider è il portoghese Rùben Amorim, vincitore della Liga con lo Sporting, accostato tempo fa anche al Liverpool e nel radar di diversi club europei.