Giuseppe Cruciani - interrotto il suo spettacolo in teatro | Mi ha salvato Vannacci

(Di giovedì 23 maggio 2024) Martedì sera, a Torino, il giornalista e conduttore de La Zanzara,, si stava esibendo nel suoteatrale ‘Via Crux’, quando due giovani attiviste ambientaliste di Ultima generazione sono salite sul palco interrompendolo. Dopo diversi minuti di concitazione, finalmente le contestatrici se ne sono andate tra l’esultanza del pubblico presente. Oraracconta cosa è accaduto. Il ruolo del generale Robertonella vicenda.Leggi anche: “Scendete e andate a fare in c***”.furioso, è caos al suo: gli “ecoteppisti” salgono sul palco e bloccano tutto (VIDEO) La versione disullo“Avevo iniziato da un paio di minuti quella parte dellodedicata alle follie green. – raccontaa Il Giornale – Da una zona centrale della platea si alzano due ragazze, più una reporter col telefonino, con uno striscione in mano, e iniziano a gridare le solite frasi, che neppure si sentivano bene.

