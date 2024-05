Turbolenze - ecco cos' è successo al volo della Singapore Airlines

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un bilancio grave, un morto e 85 feriti, quello provocato ai passeggeri di unda una turbolenza incontrata vicino a Bangkok nella giornata di ieri. Il Boeing 777-300rinomata compagnia asiatica, marche di registrazione 9V-SWM, che operava ilSQ-321 da Londra Heathrow a, aveva a bordo 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio e mentre procedeva in rotta alla quota di 37.000 piedi (circa 11.300 metri), alla distanza di 390 km a ovest-nord-ovest di Bangkok (Thailandia), ha subito una forte turbolenza che ha causato numerosi feriti tra i passeggeri. L'equipaggio ha immediatamente effettuato una discesa di 6.000 piedi (poco più di 1.800 metri) decidendo di dirottare su Bangkok, dove l'aereo è atterrato sulla pista 19R circa 30 minuti dopo l’evento. Seppure non ci sia stata esitazione, il tempo è stato fatale per un passeggero ferito, che all’arrivo è stato dichiarato ormai privo di vita dai soccorritori sanitari che hanno ricoverato 79 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio in ospedale.