Matthew Perry | avviata un’indagine per stabilire le cause della morte dell’attore di Friends

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono ormai passati 7 mesi dalla scomparsa, la star di, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan, e sconvolgendo i produttori e tutto il castcelebre sitcom. E tutt’ora, le indagini sulla suasono ancora in corso: il LAPD e la DEA, Dipartimento federale antidroga, hanno avviato un’inchiesta per determinare la provenienzaketamina che ha causato il decesso. La DEA, infatti, sostiene che l’attore ha assunto una quantità di ketamina superiore quella concessa e prescritta del medico. Facciamo un passo indietro per chiarire meglio la situazione: dopo il ritrovamento del corpo senza vita die l’esecuzione dell’autopsia e degli esami tossicologici, è stato confermato che la causa ufficialesono stati gli effetti acutiketamina e la presenza di tracce di buprenorfina (medicinale usato per trattate le dipendenze).