L’addio all’Inter di Zhang - il presidente più giovane con sette trofei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nell’anno della seconda stella l’Inter cambia bandiera alla voce proprietario: e di stelle in questo caso ce ne sono 50, incastonate in 13 strisce orizzontali. Per quanto ancora non è chiaro, ma l’erafinisce oggi e lascia il posto a quella del fondo statunitense Oaktree Capital Management. Lunedì nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco di Milano, nel cuore della città, c’erano tutti: giocatori, staff, dirigenti e tifosi vip. Mancava Steven, che perde l’Inter nonostante l’ottimismo delle ultime settimane. Nessuna sorpresa nella giornata di ieri, nessun asso calato, i nerazzurri passano di proprietà. Si chiude un’era, tutt’altro che banale e indifferente, che ha avuto come volto quella del rampollo di casa, Steven, classe 1991, ilpiùa ricoprire tale carica nella storia dell’Inter. Il 28 giugno 2016 l’acquisto del 68,55% delle quote dell’Inter da parte di Suning.