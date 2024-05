Firenze - quattro falchi salvati in piazza Duomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 –sono stati recuperati inin meno di una settimana. In tutti ei casi, gli animali, giovani, sani, con ogni probabilità ai primi, sfortunati voli, sono stati recuperati e soccorsi dall'Unità funzionale di igiene urbana veterinaria e sono poi stati affidati a Lipu Vicchio, dove saranno riabilitati al volo in appositi corridoi protetti. La nidificazione di questi rapaci sue Campanile, spiegano dall'Ausl Toscana centro, non è una novità, considerato il periodo in cui i giovanisi allontanano dal nido. In questo periodo non è infrequente trovare rapaci con questo tipo di difficoltà. In genere gli animali sono recuperabili, se non hanno subito troppi danni ...