Vis Pesaro - incredibile salvezza in | 4-3 al 95’ con super Pucciarelli Sbaffo non bast - Recanatese giù

La prima retrocessa in A2 è stata ufficializzata con la discesa di Happy Casa Brindisi dopo dodici anni di -militanza in Lega Basket A. Un destino al quale, almeno per adesso, si è fortemente ribellata Carpegna Prosciutto Pesaro che nello scorso ...

Vis Pesaro e Novara restano in Serie C. Recanatese e Fiorenzuola retrocedono in Serie D. Sono gli esiti dei due match di ritorno Playout di oggi pomeriggio. Basta un rocambolesco 4-3 (in virtù della miglior posizione di classifica) ai Vissini ...

Il weekend degli ex - Cheddira, un gol che avvicina la salvezza. In B brillano due tecnici - Il weekend degli ex - Cheddira, un gol che avvicina la salvezza. In B brillano due tecnici - Fra i protagonisti dello scorso fine settimana, in Serie A, figura sicuramente Walid Cheddira, che in quel di Monza ha firmato un pesantissimo gol da tre punti che potrebbe regalare ...

Playoff secondo turno, ecco le gare di andata - Playoff secondo turno, ecco le gare di andata - Si svolgeranno martedì 21 maggio le gare di andata valide per il secondo turno della fase nazionale dei playoff. Ecco gli accoppiamenti: ...

Derby marchigiano Vis Pesaro-Recanatese, bomba carta contro pullman di tifosi - Derby marchigiano Vis pesaro-Recanatese, bomba carta contro pullman di tifosi - Derby marchigiano Vis pesaro-Recanatese, atto ignobile operato da alcuni supporter di casa: bomba carta contro pullman di tifosi ...