Violenza di genere - il questionario per i giovani | un primo passo per combatterla

(Di lunedì 20 maggio 2024) Contrastare ladi, contrastare le discriminazioni, sempre e anche tra gli adolescenti. L’obbiettivo sembra semplice e chiaro, ma senza dati in merito raggiungerlo è impossibile. Domande le cui risposte possono sembrare ovvie aprono vie complesse e stratificate, che meritano di essere conosciute per poter agire e lottare contro piaghe di una società che ancora fatica ad ascoltare non solo le donne, ma anche i. Ed è proprio tra questi che ci si chiede quanto siano normalizzati e accettati comportamenti violenti e di controllo nelle relazioni, quanto possano pesare gli stereotipi di, o come vengono vissute le relazioni sentimentali e non nel periodo di sviluppo e di transizione verso l’età adulta. A queste e ad altre domande cerca di rispondere la Fondazione Libellula con un ...

Napoli : Violenza di genere. La registra su un app per seguirla e monitorarla . Carabinieri arrestano 30enne per maltrattamenti in famiglia Questa notte a Napoli i militari della stazione di Portici hanno arrestato in flagranza differita per ...

Milano, 20 maggio 2024 – Per contrastare la Violenza di genere non solo la società deve attuare un cambio di rotta ma anche le istituzioni devono intervenire per prevenire un problema che macchia la cronaca quotidianamente. La Giunta della ...

Giugno Antoniano: Padova, domani la presentazione del calendario di eventi in onore del Santo - Giugno Antoniano: Padova, domani la presentazione del calendario di eventi in onore del Santo - sulla violenza di genere con Simona Segoloni Ruta, teologa e scrittrice, e il rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina, voluto dai frati del Santo (sabato 25 maggio, alle ore 16.30, in ...

A Milano esiste una sartoria terapeutica per l’empowerment femminile - A Milano esiste una sartoria terapeutica per l’empowerment femminile - Molce Atelier nasce a Milano in una data particolare, il 25 novembre 2021, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ...

Maturità 2024, il toto-tracce per la prima prova entra nel vivo: D’Annunzio e Pirandello sempre più quotati - Maturità 2024, il toto-tracce per la prima prova entra nel vivo: D’Annunzio e Pirandello sempre più quotati - A un mese dall'esame i maturandi cominciano a selezionare i temi della prova di italiano. Favoriti gli autori più celebri (ANSA) ...