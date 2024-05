Cosa muove Vittorio Sgarbi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 20 maggio 2024) In molti, nell’italica galassia manettara, ebbero ad esultare all’annuncio delle sue dimissioni da sottosegretario di Stato alla Cultura. Si erano illusi che fosse politicamente morto, che la scure giustizialista lo avesse ormai travolto mettendolo definitivamente fuori gioco. Come sempre ci avevano capito poco. Perché lui,, ad appena poche settimane dalla fine della sua ultima esperienza di governo, è più che mai vivo e desideroso di raccogliere una nuova sfida, quella delle elezioni europee, e mettersi ancora una volta in gioco. Come del resto ha sempre fatto, senza mai sottrarsi al confronto, fuggire dalla competizione, farsi sopraffare dal fango o dalla fatica. E non certo per mere opportunità politiche, o peggio economiche. Quello piuttosto vale per i suoi detrattori. Quel chenon è il ...