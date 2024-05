Ascolti TV | Domenica 19 Maggio 2024 Isola sotto i 2 milioni 16 2% - Makari 14 7% 2,35 mln Report in crescita 7 6-10 2%

(Di lunedì 20 maggio 2024) Vladimir Luxuria Nella serata di ieri,19, su Rai1in replica ha conquistato 2.348.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 – dalle 21.32 all’1.18 - L’dei Famosi ha ottenuto un a.m. di 1.972.000 spettatori pari al 16.2% di share (La Isla Bonita: 873.000 – 25.1%). Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 746.000 spettatori (4%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 796.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Jack Ryan – L’Iniziazione ha collezionato 1.094.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3ha raccolto davanti al video 1.399.000 spettatori con il 7.6%, nella presentazione dalle 20.55 alle 21.37, e 1.782.000 spettatori con il 10.2%, dalle 21.37 alle 22.52 (Plus a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 598.000 spettatori con il 4.5% di share. ...

