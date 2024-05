Caught by the Tides - la recensione | quando il passato torna per davvero

(Di domenica 19 maggio 2024) La nostradiby the: il film di Jia Zhang-ke attraverso un girato d'archivio costruisce una storia interessante e coesa. Presentato a Cannes 2024. A distanza di sei anni,alla 79ª edizione del Festival del cinema di Cannes Jia Zhangke, regista e scrittore cinese (anche vincitore di un Leone d'oro a Venezia 2006) che con il suoby the(Feng Liu Yi Dai nell'originale cinese) continua lo stesso percorso intrapreso con I figli del fiume giallo, raccontando una storia fatta di abbandoni in una Cina che cambia, volto e forma, nel corso di vent'anni. Il cineasta, che nel 2004 ha avuto il benestare del governo cinese, nonostante le frequenti censure operate ai suoi film, ripropone in questo nuovo titolo le tematiche …

