Vigile spara e uccide una collega | tragedia ad Anzola

(Di giovedì 16 maggio 2024)oggi pomeriggio poco dopo le 16 nel Comando della polizia locale didell'Emilia. Un, di circa 60 anni hatondo una. Gli investigatori non escludono il movente passionale. La vittima, in passato in servizio al comando dell'Unione dei comuni, ha 33 anni e aveva lavorato oltre che adanche a Sala Bolognese. Al vaglio degli investigatori la sua posizione: da capire se lei fosse o meno ancora dipendente del Comando della polizia locale. Sul posto la polizia scientifica e i carabinieri.

