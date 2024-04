Hristov in dubbio per la sfida di Brescia Già oltre 350 i biglietti acquistati dai tifosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dieci anni dopo l’ultimo successo aquilotto in terrana firmato da Situm - nel precedente campionato di Serie B, furono Ferrari e Bellomo a violare il ‘Rigamonti’ -, i bianchi cercheranno disperatamente una nuova vittoria contro le Rondinelle. Un exploit esterno che manca da tre mesi, esattamente dal 27 gennaio scorso quando Verde & C. si imposero per 3 a 2 a Pisa. In altri tempi un pareggio asarebbe stato preventivato come ottimo, ma la situazione attuale impone la ricerca dell’obiettivo massimale nel disperato tentativo di conseguire una salvezza diretta a dir poco complicata. Mister D’Angelo sta vagliando in questi giorni due opzioni tattiche: il tradizionale 3-4-2-1 ma anche e soprattutto il 4-3-3. Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori, monitorati costantemente dallo staff medico perché non al ...