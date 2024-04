Diffidati prosecuzione Udinese-Roma | giallorossi a rischio squalifica in vista del Napoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Idi: ecco chi sono iindella prossima partita in casa del. Ci sono venti minuti circa da giocare per ladella sfida della trentaduesima giornata che era stata interrotta e mai ripresa in virtù del malore occorso a Ndicka. I giocatoriche verranno ammoniti in questa porzione che verrà recuperata fino al triplice fischio andranno a saltare ovviamente la prossima partita in casa dei partenopei e nel dettaglio si tratta di quattro calciatori: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini dovranno evitare il cartellino giallo per non essereti per un turno dal giudice sportivo. SportFace.