Camicia e abito sottoveste sono la combo inedita che mette insieme due grandi classici dell’armadio della bella stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 25 aprile 2024) Abbinarepuò sembrare un’idea strana. La verità, però, è che questi dueposandare d’amore e d’accordo. Dando vita a un outfit insolito quanto d’impatto, perfetto per rinnovare ogni stile. Diventato di grande successo negli Anni 90, l’è tornato a far parlare di sé. Solitamente si è abituati a vederlo indossare con sotto una canotta o una T-shirt e magari delle scarpe basse. Oppure da solo come look da sera elegante e super chic. Invece c’è un’altra possibilità altrettanto ...